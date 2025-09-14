El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde, lo que sugiere un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo a un 15% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Es recomendable que quienes planeen salir se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La salida del sol se producirá a las 08:04 y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:32, lo que brinda la oportunidad de disfrutar de una agradable tarde y noche. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y caluroso, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a los habitantes y visitantes que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y bien hidratados durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.