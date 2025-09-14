El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 27°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 36°C en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, típico de esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 21% por la mañana y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

Los periodos de mayor actividad solar se concentrarán entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo. Durante este tiempo, se recomienda a los residentes que busquen sombra y utilicen protector solar para protegerse de la radiación UV, que puede ser intensa en esta época del año.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C hacia la tarde y bajando a 11°C durante las primeras horas de la mañana del día siguiente. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:29 horas.

En resumen, hoy en Écija se presenta como un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos suaves promete un día agradable para disfrutar de la belleza de esta ciudad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.