El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 23 grados a las 05:00 horas. A partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 16:00 y 18:00 horas.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 20% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente hasta un 41% hacia el final de la jornada. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia las 10:00 horas. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 20:00 horas. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Las condiciones climáticas son propicias para actividades al aire libre, como paseos por el río o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del sol y las actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y mantenerte hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.