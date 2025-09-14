El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a medianoche, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 1 de la mañana, y continuarán bajando hasta alcanzar los 19 grados en las primeras horas del día.

A partir de las 6 de la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 19 grados, manteniéndose en este rango hasta las 8 de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 9 de la mañana y subiendo rápidamente hasta los 36 grados a las 5 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% y el 34%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h, predominando direcciones del noreste y este. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico, visitas a parques o simplemente disfrutar de una comida en una terraza.

A medida que el día avance hacia la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo a las 5 de la tarde, con 36 grados, y comenzará a descender lentamente hacia la noche, llegando a 31 grados a las 9 de la noche. El ocaso se producirá a las 20:28, marcando el final de un día cálido y soleado.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día de clima cálido y despejado, perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.