El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, la situación mejorará notablemente, dando paso a un ambiente mayormente despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con temperaturas que comenzarán en 26 grados a la medianoche y descenderán a 22 grados hacia las 6 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un pico de 35 grados alrededor de las 5 de la tarde. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a 27 grados hacia las 11 de la noche, proporcionando un alivio tras el calor del día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 38% hacia el final del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste y suroeste hacia la tarde y noche.

No se esperan precipitaciones en Castilleja de la Cuesta, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite disfrutar de un día soleado y cálido.

Con un amanecer a las 8:05 y un ocaso a las 20:33, los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de un día largo y soleado, ideal para actividades al aire libre y reuniones familiares. Se recomienda aprovechar el buen tiempo, pero siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.