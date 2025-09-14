El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto por nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A partir de las 11:00 horas, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados y alcanzarán un máximo de 35 grados hacia la tarde.

La temperatura se mantendrá agradable durante la mayor parte del día, con un descenso gradual hacia la noche, donde se espera que se sitúe alrededor de los 27 grados. La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 43% al caer la tarde. Esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, a medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya pueden disfrutar de un día seco y soleado, perfecto para actividades al aire libre, paseos por la playa o simplemente relajarse en los parques locales.

La salida del sol se produjo a las 08:09 y el ocaso está programado para las 20:38, lo que brinda una amplia ventana de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Cartaya hoy es propicio para disfrutar de un día de verano tardío, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.