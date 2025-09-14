El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 33% hacia la noche. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en medio del calor. Este viento suave será un aliado perfecto para quienes decidan salir a pasear o realizar actividades deportivas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima estable es propicio para disfrutar de las festividades locales o simplemente para pasar tiempo en familia y amigos en los parques y plazas de la ciudad.

A medida que el sol se ponga, alrededor de las 20:31, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para la noche. La temperatura mínima se espera que ronde los 27 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada placentera al aire libre.

En resumen, el tiempo de hoy en Carmona será mayormente soleado, cálido y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el día. Con un viento suave y temperaturas agradables, los habitantes y visitantes de la ciudad podrán disfrutar de un día perfecto en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.