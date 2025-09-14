El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Cabra, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y descendiendo a un 15% en las horas centrales del día. Esto, combinado con la temperatura, generará una sensación de calor que podría ser notable, especialmente en las horas pico. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Este viento suave ayudará a mitigar un poco la sensación térmica, aunque no será suficiente para evitar que el calor se sienta intenso. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría ser un alivio momentáneo en los momentos más calurosos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades recreativas, paseos familiares o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:58 y el ocaso será a las 20:26, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Cabra hoy será predominantemente soleado, cálido y seco, perfecto para disfrutar de las últimas semanas de verano antes de la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.