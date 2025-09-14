El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Bormujos se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00 horas. A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 15:00 y las 18:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles cómodos, alrededor del 18% en las horas más cálidas. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hace que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El viento soplará desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 15 y 23 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del norte y noreste, con velocidades que irán disminuyendo gradualmente. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 29 km/h a las 20:00 horas, lo que podría ofrecer un alivio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 20:33 horas, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar el día.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea agradable. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más frescos del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.