El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

Hoy, 14 de septiembre de 2025, Bailén se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas de mayor calor. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Aunque no se anticipan rachas fuertes, el viento podría ofrecer un ligero alivio del calor durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

El amanecer se producirá a las 07:55, y el ocaso será a las 20:24, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las horas nocturnas.

En resumen, Bailén disfrutará de un día de clima mayormente despejado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.