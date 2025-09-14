El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en general, el viento será ligero, lo que contribuirá a la sensación de calor en la ciudad.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la arquitectura de Baeza sin inconvenientes.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22°C a las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:23 horas. La noche será tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo el día, manteniendo precauciones ante el calor y disfrutando de la belleza de la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.
