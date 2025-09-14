El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% y descendiendo a un 14% en las horas de mayor calor. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento suave será un aliado para quienes decidan salir a pasear o realizar actividades deportivas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto refuerza la idea de que será un día seco y soleado, perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar planes familiares. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes que rodean Baena.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso a las 20:26, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para organizar actividades al aire libre, como picnics, excursiones o simplemente disfrutar de un paseo por el campo. En resumen, hoy será un día espléndido en Baena, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.