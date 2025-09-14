El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Andújar se verá envuelto en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 25 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 36 grados en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave a moderada, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Predominarán las direcciones del noreste y el sur, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo a lo largo del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de la naturaleza y participar en eventos al aire libre, así como para realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados, lo que permitirá disfrutar de un agradable ambiente al aire libre bajo un cielo despejado.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y se mantengan hidratados, mientras que el viento suave proporcionará un alivio agradable. No hay previsión de lluvias, lo que garantiza un día perfecto para disfrutar de la belleza del entorno andujareño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.