El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Almonte se verá envuelto en un ambiente mayormente despejado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un tiempo soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a medianoche, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados en la tarde, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 43% hacia el final de la jornada. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas elevadas es ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones adecuadas contra el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 18 y 30 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas más fuertes. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando su máxima velocidad en la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que los habitantes de Almonte pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ser refrescante. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar si planean pasar tiempo al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.