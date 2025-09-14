El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. A partir de las 11:00 horas, la visibilidad mejorará notablemente, y se prevé que el sol brille con fuerza, alcanzando temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 20 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 34 grados en la tarde. Este calor será más pronunciado entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque su punto más alto. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 28 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, la humedad se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% y aumentando hasta un 68% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Aljaraque pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La puesta de sol está programada para las 20:37, lo que permitirá disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento ligero que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.