El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de algunas nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22 grados a primera hora de la mañana y alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de calor, especialmente durante la tarde, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en las primeras horas, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 2 a 4 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 25 grados a las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:24, marcando el final de un día soleado y cálido. La noche se presentará despejada, lo que permitirá observar un cielo estrellado, ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes y visitantes que aprovechen al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.