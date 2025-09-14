El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El día de hoy, 14 de septiembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 23 grados a las 09:00 horas, y luego comenzarán a aumentar nuevamente.

A lo largo de la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 34 y 36 grados entre las 15:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre. La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más ligero, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable. Los ciudadanos pueden disfrutar de actividades como paseos por el parque, deportes al aire libre o simplemente relajarse en las terrazas de los cafés locales.

El orto se producirá a las 08:04 y el ocaso a las 20:32, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-13T20:56:08.