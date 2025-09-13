El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado y con temperaturas agradables este 13 de septiembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Se prevé que la temperatura llegue a los 34 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a un 22% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste en las primeras horas, con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h. A lo largo del día, el viento se tornará más suave, con ráfagas que no superarán los 12 km/h en la tarde. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no será suficiente para aliviar el calor intenso de la jornada.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo de hoy en El Viso del Alcor se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo, pero que también se cuiden del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.