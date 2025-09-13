El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se espera una temperatura de 26 grados, que irá descendiendo ligeramente hasta los 20 grados en la mañana. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando los 34 grados hacia la tarde y llegando a un máximo de 36 grados en las horas más cálidas. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se aconseja tomar precauciones para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 20 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que se suma a la favorable predicción meteorológica para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para protegerse del calor y aprovechen las condiciones favorables para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.