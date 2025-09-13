El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 32 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 32 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 51% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde. Sin embargo, la brisa suave del viento, que soplará principalmente del oeste, ayudará a mitigar un poco la sensación térmica. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 16 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera la aparición de nubes altas que no traerán consigo precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. Esto convierte al día en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el centro histórico de Úbeda o realizar alguna actividad deportiva.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:24 horas. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la noche.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de la ciudad aprovechen al máximo las actividades diurnas y nocturnas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.