El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Tomares se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura alcance un máximo de 35 grados en la tarde, lo que sugiere un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

El cielo estará predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y en la tarde. A partir de la tarde, se espera un aumento en la presencia de nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las horas del día. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% por la mañana y disminuyendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y sin riesgo de lluvia, es un día perfecto para salir y disfrutar del entorno. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este hermoso día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.