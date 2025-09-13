El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 34 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 25% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante la tarde, cuando la temperatura alcance su pico. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas hacia la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que sugiere que los habitantes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento más suaves, pero a medida que avance el día, se espera que el viento se intensifique ligeramente, alcanzando hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio refrescante en medio del calor.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando nubes altas, pero sin cambios significativos en la temperatura. La puesta de sol está programada para las 20:34, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado con nubes altas, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.