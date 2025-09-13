El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura oscilará entre los 21 y 37 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de La Rinconada que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, lo que podría afectar a personas con problemas respiratorios o alergias.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. La salida del sol se producirá a las 08:04, mientras que el ocaso está previsto para las 20:34, ofreciendo un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre durante el día.

A pesar de la ausencia de lluvias, es recomendable que los residentes mantengan la hidratación adecuada y busquen sombra en las horas más calurosas. La combinación de temperaturas elevadas y la presencia de nubes altas puede crear un ambiente propenso a cambios repentinos, por lo que es aconsejable estar preparados para cualquier eventualidad.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se caracteriza por un día caluroso, con cielos mayormente despejados y la presencia de nubes altas en la tarde. Sin precipitaciones a la vista, los habitantes pueden disfrutar de un día agradable, siempre con precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.