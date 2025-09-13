El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 10:00 horas.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 36%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Puente Genil tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico del día.

El viento soplará desde el sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 11 y 15 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a este y luego a oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el parque.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 21:00 horas y bajando a 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:30 horas, ofreciendo un hermoso espectáculo visual.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.