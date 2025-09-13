El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 07:56. A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas en Priego de Córdoba serán agradables, comenzando en torno a los 24 grados a las 00:00 y descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana. A las 09:00, se prevé que la temperatura alcance los 21 grados, y durante la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 15:00 y las 17:00. Esta variación térmica sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 33% hacia el final de la jornada. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede aumentar la sensación de frescura en las horas más cálidas.

No se esperan lluvias a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Priego de Córdoba pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un cielo despejado que se tornará parcialmente nublado por la tarde, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.