El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 22 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 21 grados a las 3 de la madrugada. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% y aumentando gradualmente hasta un 44% en las primeras horas del día.

A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, que se mantendrán durante el resto del día. A pesar de la presencia de estas nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto sugiere que los residentes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A las 12 del mediodía, se prevé que la velocidad del viento alcance los 22 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio de las temperaturas más cálidas. A lo largo de la tarde, el viento continuará soplando con fuerza, alcanzando picos de hasta 32 km/h entre las 3 y las 5 de la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 31 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 7 de la tarde. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando un 71% a las 8 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El ocaso se producirá a las 8:30 de la tarde, marcando el final de un día que, aunque nublado, se caracterizará por la ausencia de lluvias y temperaturas agradables. Los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de una noche tranquila, con temperaturas que descenderán a 26 grados hacia las 10 de la noche. En resumen, se prevé un día sin lluvias, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.