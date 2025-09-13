El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Palma del Río se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y bajando gradualmente hasta los 22 grados a las 03:00 horas.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 36 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 37%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves que oscilarán entre los 10 y 14 km/h, predominando del sector oeste y suroeste. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera la aparición de nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas y bajando a 28 grados hacia el final de la jornada.

La puesta de sol se producirá a las 20:32 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar. En resumen, el día se presenta como una jornada cálida y mayormente soleada, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.