El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con un cielo que se mantendrá poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que se registren 35 grados . Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 51% y el 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. En las horas más cálidas de la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 9 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:34, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas elevadas y un viento moderado, se aconseja tomar precauciones para evitar golpes de calor y disfrutar de un día placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.