El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

Desde la madrugada hasta la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá disminuyendo hasta alcanzar los 22 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a partir del mediodía, se prevé un aumento notable, alcanzando los 30 grados a la 1 de la tarde y llegando a un máximo de 34 grados hacia las 4 de la tarde. Este calor puede hacer que los habitantes de Osuna busquen refugio en la sombra o en espacios frescos durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y descendiendo a un 21% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 26 km/h, lo que puede proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al exterior.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, con cielos mayormente despejados y poco nubosos, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.