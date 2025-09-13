El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.
Desde la madrugada hasta la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá disminuyendo hasta alcanzar los 22 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a partir del mediodía, se prevé un aumento notable, alcanzando los 30 grados a la 1 de la tarde y llegando a un máximo de 34 grados hacia las 4 de la tarde. Este calor puede hacer que los habitantes de Osuna busquen refugio en la sombra o en espacios frescos durante las horas más calurosas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% y descendiendo a un 21% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 26 km/h, lo que puede proporcionar un alivio temporal del calor.
No se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al exterior.
En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracteriza por un ambiente cálido, con cielos mayormente despejados y poco nubosos, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.
