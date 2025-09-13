El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:01. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, aunque las nubes altas comenzarán a hacer su aparición a partir de la tarde y se mantendrán hasta la noche.

Las temperaturas serán agradables, comenzando en torno a los 26 grados a las 00:00 y descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana. Se prevé que la temperatura alcance su punto más alto alrededor de las 15:00, con un máximo de 35 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 55%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del sur, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con rachas de hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se espera que las temperaturas sean más elevadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 20:32. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.