El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el transcurso de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados a las 02:00 y 03:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 04:00 y 21 grados entre las 05:00 y las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, la temperatura comenzará a recuperarse, llegando a los 20 grados a las 08:00. Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% y aumentando ligeramente hasta un 51% a las 08:00.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. A las 12:00, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 30 grados, y el viento podría alcanzar velocidades de hasta 24 km/h desde el suroeste.

A lo largo de la tarde, la temperatura seguirá en ascenso, alcanzando un máximo de 34 grados a las 16:00 y 35 grados a las 17:00. La humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. A partir de las 18:00, la temperatura comenzará a bajar gradualmente, situándose en 34 grados a las 18:00 y descendiendo a 33 grados a las 19:00.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Montilla disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. El ocaso se producirá a las 20:29, marcando el final de un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.