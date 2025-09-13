El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 28°C al amanecer y descenderán gradualmente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 35°C en las horas más cálidas de la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que el cielo se mantenga con algunas nubes altas, especialmente durante la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes de Moguer podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo propicio para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a los espacios naturales de la zona.

La humedad relativa comenzará en un 40% por la mañana, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 60% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Es recomendable que quienes planeen salir se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor en los momentos más cálidos del día. Este viento también puede ser un factor a considerar para quienes realicen actividades como ciclismo o deportes al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 20:38, lo que brinda un amplio margen para disfrutar de la luz del día. La combinación de temperaturas cálidas, cielos despejados y la ausencia de lluvia sugiere que hoy será un día ideal para disfrutar de la belleza de Moguer y sus alrededores. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen al máximo este clima favorable, ya que las condiciones meteorológicas son perfectas para salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.