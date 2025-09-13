El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% y aumentando gradualmente hasta un 42% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor, aunque el viento ayudará a mitigar el efecto. La brisa soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo una velocidad constante que proporcionará un alivio ante las temperaturas más altas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan interrupciones por condiciones meteorológicas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, alcanzando un pico de 32 grados en la tarde, justo antes de que el sol comience a descender.

El ocaso está previsto para las 20:26, lo que brindará una hermosa puesta de sol, ideal para disfrutar en familia o con amigos. La temperatura comenzará a descender después de la puesta del sol, alcanzando los 29 grados hacia la noche, y continuando su descenso hasta los 26 grados en las horas más tardías.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un momento perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.