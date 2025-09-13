El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, llegando hasta los 36 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 21% y el 61%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada en las horas más calurosas. Es recomendable que los habitantes de Marchena tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h, predominando direcciones del oeste y suroeste. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, hacia la noche, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, con la posibilidad de que se presenten nubes altas, aunque sin afectar la claridad del cielo.

La puesta de sol se producirá a las 20:32, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. En resumen, Marchena disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para aprovechar el final del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.