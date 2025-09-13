El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, aunque a medida que avanza el día, se espera que la mayor parte del tiempo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de amplios momentos de sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 26 grados, descendiendo ligeramente a 21 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se anticipa un aumento significativo, alcanzando un pico de 35 grados en las horas centrales de la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas para evitar golpes de calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un 20% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja usar ropa ligera y protegerse del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre son viables y se pueden disfrutar sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 08:04 y el ocaso será a las 20:35, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.