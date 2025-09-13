El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 48% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su máximo de 33 grados alrededor de las 5 de la tarde. Sin embargo, la brisa suave proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

A lo largo de la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y actividades al aire libre sin inconvenientes.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado. La brisa continuará soplando suavemente, lo que hará que la noche sea fresca y agradable.

Es importante recordar que, aunque no se prevén lluvias, la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante el día. Se recomienda a los lucentinos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas. En general, se espera un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el parque, realizando deporte o simplemente disfrutando de una comida en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.