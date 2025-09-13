El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 37 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 37 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa comenzará en un 36% a primera hora, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% en las horas de la tarde. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Lora del Río que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 8 km/h en la mañana, aumentando a 10 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las condiciones serán secas y estables. Esto es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por lluvias inesperadas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:32 horas. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.