El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con un cielo que se mantendrá despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas a partir de la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas agradables de 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado. Por la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 31 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 28% por la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, lo que sugiere que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día mayormente soleado y cálido. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y 16:00 horas, cuando se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo. En resumen, un día ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, con un tiempo que promete ser favorable y sin interrupciones por lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.