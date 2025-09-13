El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lepe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 21 y 34 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y disminuyendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante el día, especialmente en las horas pico, cuando la temperatura alcance su máximo. Sin embargo, por la tarde, la humedad comenzará a aumentar ligeramente, lo que podría ofrecer un alivio en las horas de la noche.
En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las zonas costeras.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Lepe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. Las condiciones del cielo seguirán siendo mayormente despejadas, con algunas nubes altas que podrían ofrecer un espectáculo visual al atardecer, que se producirá a las 20:39. La salida del sol será a las 08:09, marcando el inicio de un día que promete ser cálido y agradable.
En resumen, hoy en Lepe se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.
