El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Lebrija, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados y descenderán gradualmente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga en un rango cálido, con mínimas de 19 grados durante la noche. La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 24% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría generar un ambiente más pesado.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 27 km/h. Esto proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, lo que podría ser un factor refrescante para los habitantes de la zona.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará poco nuboso, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 20:35. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.