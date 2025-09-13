El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso, con temperaturas que rondarán los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 24 grados a las 04:00 horas.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 12:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% y aumentando ligeramente hasta un 34% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se prevén precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 34 grados. La brisa será ligera, con vientos predominantes del oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 28 km/h en las horas más cálidas del día. Esta combinación de calor y viento puede generar una sensación de calor moderada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

Durante la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 20:00 horas y bajando a 28 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 27% hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:26, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por las nubes altas que cubrirán el cielo.

En resumen, el día de hoy en Jaén se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, con un aumento de nubes hacia la tarde. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable, aunque es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.