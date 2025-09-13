El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 23 grados hasta el mediodía.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% en las horas centrales de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su máximo, llegando a los 36 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. A pesar de este calor, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. A lo largo del día, el viento será más notable en las horas de la tarde, contribuyendo a una ligera brisa que podría hacer más llevadero el calor.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 23:00 horas. Las nubes altas que se han presentado durante el día continuarán en el cielo, pero no se espera que afecten la visibilidad ni generen precipitaciones. El ocaso se producirá a las 20:34, marcando el final de un día cálido y mayormente despejado.
En resumen, hoy en Dos Hermanas se disfrutará de un tiempo cálido y seco, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.
