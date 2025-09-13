El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde. A partir de la medianoche y hasta las 3 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 26 y 23 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 37% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A partir de las 4 de la mañana, se espera un ligero cambio en el estado del cielo, con la aparición de algunas nubes altas que se mantendrán durante la mayor parte del día. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de toda la jornada. Esto significa que los habitantes de Écija podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un registro de hasta 36 grados . A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa también experimentará variaciones, comenzando en un 37% y llegando a un 20% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 26 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 8:00 de la mañana y el ocaso a las 8:31 de la noche, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Écija para hoy será cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.