El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 26 grados . A medida que avance el día, el sol se mantendrá como protagonista, alcanzando temperaturas máximas de hasta 36 grados en las horas centrales.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La protección solar y la hidratación serán clave para disfrutar del día sin contratiempos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente para quienes realicen actividades en espacios abiertos.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los eventos al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades recreativas, paseos y encuentros familiares.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia el final de la jornada. El ocaso se producirá a las 20:35, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día propicio para disfrutar al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.