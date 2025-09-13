El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Coria del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 26 grados . A medida que avance el día, el sol se mantendrá como protagonista, alcanzando temperaturas máximas de hasta 36 grados en las horas centrales.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La protección solar y la hidratación serán clave para disfrutar del día sin contratiempos.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante las altas temperaturas. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente para quienes realicen actividades en espacios abiertos.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los eventos al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades recreativas, paseos y encuentros familiares.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia el final de la jornada. El ocaso se producirá a las 20:35, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.
En resumen, Coria del Río disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día propicio para disfrutar al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar y la hidratación.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.
