El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto implique un riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.
Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los cordobeses se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que rondan entre el 30% y el 68% a lo largo del día, se espera que la combinación de calor y humedad genere una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Por lo tanto, es aconsejable usar ropa ligera y cómoda para enfrentar el calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30°C hacia las 21:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. La puesta de sol está prevista para las 20:30, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.
En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.
