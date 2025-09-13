El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto implique un riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los cordobeses se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que rondan entre el 30% y el 68% a lo largo del día, se espera que la combinación de calor y humedad genere una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Por lo tanto, es aconsejable usar ropa ligera y cómoda para enfrentar el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30°C hacia las 21:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre. La puesta de sol está prevista para las 20:30, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.