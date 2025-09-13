El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté despejado, con temperaturas alrededor de 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 23 grados hasta las 04:00, y luego se estabilizará en 22 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo hasta 29 grados a las 11:00. El mediodía traerá consigo un ligero aumento, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y subiendo hasta 32 grados a la 13:00. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 33 y 35 grados entre las 14:00 y las 17:00, momento en el que se prevé que la temperatura alcance su punto máximo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% a las 00:00 y descendiendo a un 28% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante. El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 18 km/h desde el norte en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la calidad del aire. La puesta de sol se producirá a las 20:35, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.