El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Cartaya se presentará con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30 grados a las 13:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% a la medianoche y disminuyendo a un 34% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

El viento soplará del norte a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 14 y los 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 12:00 horas. Este viento fresco del norte contribuirá a moderar las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 34 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a partir de las 17:00 horas, se espera un ligero descenso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 33 grados hasta las 19:00 horas. La humedad comenzará a aumentar nuevamente hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El ocaso se producirá a las 20:39 horas, momento en el que el cielo comenzará a despejarse, aunque las nubes altas seguirán presentes. La noche se prevé tranquila, con temperaturas que descenderán a 27 grados hacia las 23:00 horas. En resumen, el día de hoy en Cartaya será cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento refrescante que hará más llevadero el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.