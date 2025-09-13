El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la presencia de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día caluroso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá disminuyendo hasta alcanzar los 20 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a partir del mediodía, se prevé un aumento notable, alcanzando los 32 grados a la hora de la comida y llegando a un máximo de 34 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, se espera que el viento disminuya en intensidad hacia la noche.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La puesta de sol se producirá a las 20:33, marcando el final de un día cálido y mayormente despejado.

En resumen, Carmona disfrutará de un día de clima cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.