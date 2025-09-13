El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente fresco, con una temperatura de 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 21 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 36 grados a las 17:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

El cielo estará predominantemente nublado, con intervalos de nubes altas que se alternarán con momentos de poco nuboso. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas, pero a partir de las 01:00 horas, el cielo se despejará parcialmente, manteniendo un estado poco nuboso hasta las 08:00 horas. A partir de entonces, las nubes altas volverán a hacer acto de presencia, cubriendo el cielo durante la mayor parte del día. Este patrón se mantendrá hasta la noche, cuando el cielo permanecerá nublado.

En cuanto a la precipitación, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 21% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

El viento soplará de direcciones variadas, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 18 km/h. Las ráfagas de viento más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las altas temperaturas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.