El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la hora del almuerzo.
Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 46%, lo que podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.
El viento soplará de dirección predominantemente del oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento suave y constante contribuirá a mantener un ambiente fresco, especialmente en las horas más calurosas del día.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 19:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:28 horas. La noche se presentará fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en terrazas.
En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y que utilicen protección solar durante las horas de mayor calor. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete un día ideal para disfrutar de la belleza de la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Hallan una veintena de aves muertas junto al Guadalquivir en Córdoba
- Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos
- Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025
- Lista de espera de dependencia: «El caso de mi hijo es extremo, solo quiero saber cuánto durará este infierno»
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante